МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Количество людей, которые готовы пойти на понижение зарплаты ради сохранения работы, сокращается в России впервые с 2015 года, индекс готовности снизить зарплатные ожидания за всю историю проведения исследования оставался отрицательным, а в этот раз поднялся на 7 сотых, преодолев нулевую отметку, и составил 0,04, сообщила РИА Новости пресс-служба HeadHunter.

Для того чтобы выяснить, насколько стабильно и комфортно работники ощущают себя на рынке, компания проводит ежеквартальное исследование по нескольким параметрам. Данные представлены в индексах, значения которых колеблются от — 1 до +1, где "-1" говорит о негативных настроениях работников, а "+1" — об их стабильном самоощущении по данному показателю. Опрос проводился с 20 июня по 20 июля 2018 года среди 20 893 пользователей сайта.

"Индекс готовности снизить зарплатные ожидания, четыре квартала подряд фактически остававшийся на уровне начала 2015 года, на этот раз впервые за историю проведения исследования преодолел нулевую отметку и составил 0,04. Это свидетельствует о том, что всё меньше людей готовы пойти на понижение в зарплате ради сохранения работы или трудоустройства на новое место", — говорится в сообщении.

Согласно данным исследования, меньше других увольнения боятся в Дальневосточном (0,38) и Приволжском (0,36) федеральных округах. Более других опасаются за свои рабочие места жители Северо-Западного федерального округа (0,28), Москвы и Подмосковья (0,32).

Меньше других опасаются сокращений занятые в сфере спорта и красоты (0,6), представители образования и науки (0,5), а также в сфере начала карьеры (0,4). А вот представители страхования (0,1) в этом отношении чувствуют себя не очень комфортно, отмечается в исследовании.

Оценка соискателями сложности поиска работы уже два года остается примерно на одном и том же уровне. Поиск работы по своей специальности наиболее проблематичным считают жители Северо-Западного федерального округа (-0,41), наименее проблематичным — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (-0,35).

Сложности с поиском работы, в первую очередь, отмечают занятые добычей сырья (-0,6), страхованием (-0,6) и в высшем менеджменте (-0,61). Относительно других легко найти работу специалистам сферы консультирования и продаж (-0,22 и —0,21 соответственно).

Наиболее озабочены поиском нового места работы жители Северо-Западного федерального округа (-0,42) и Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (-0,42), менее всего вопрос критичен для жителей Дальнего Востока (-0,3).

Если смотреть по сферам, то более других нуждается в новой работе рабочий персонал (-0,6) и НКО (-0,52). Менее других критичен поиск работы специалистам в сфере спорта и красоты (-0,26).

Среди представителей различных профессиональных сфер о подработке в первую очередь думают представители сферы искусства (-0,57), а меньше всего — представители банковской сферы (-0,07) и страхования (-0,05).

Традиционно меньше всего склонны к подработке жители Москвы и области (-0,13), противоположная ситуация в Северо-Западном федеральном округе (-0,35), сообщается в исследовании.