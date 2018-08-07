Крупнейшие операторы отменяют плату за входящие звонки в поездках по России

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Сотовые операторы "большой тройки" — МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") — в ближайшее время отменят плату за входящие звонки в поездках по РФ на фоне рассмотрения Федеральной антимонопольной службой (ФАС) дел по отмене внутрисетевого роуминга.

Ранее в понедельник ФАС сообщила, что продолжит 8 августа рассматривать возбужденные в марте антимонопольные дела в отношении "большой тройки" по вопросу отмены внутрисетевого роуминга.

Отмена платы



Операторы "большой тройки" в понедельник вечером сообщили о планируемой отмене платы за входящие во внутрисетевом роуминге.

Так, "Вымпелком" сообщил, что с 20 августа отменяет плату за входящие звонки за пределами региона подключения в поездках по России вне зависимости от тарифного плана и системы расчетов. Оператор уточняет, что ранее входящие междугородние звонки при нахождении за пределами "домашнего" региона в сети "Билайн" оплачивались абонентом в размере 5 рублей за минуту.

В сообщении "Вымпелкома" также отмечается, что с апреля исходящие звонки, смс и интернет-трафик во внутрисетевом роуминге также тарифицируются по ценам домашнего региона.

В свою очередь, "Мегафон" сообщил, что отменяет плату за входящие звонки из других регионов в поездках по России для большей части абонентов — до 1 сентября, для оставшейся — в первой половине сентября.

МТС провела все необходимые подготовительные работы и в ближайшее время входящие вызовы в поездках по стране станут бесплатными для абонентов оператора, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов. "При перемещениях по России абоненты МТС смогут пользоваться тарифами как в домашнем регионе", — отметил он.

История вопроса



ФАС в августе 2017 года предписала операторам "большой четверки" (включая Tele2) до 15 декабря исполнить предупреждение в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в РФ, что фактически означает его отмену. В конце декабря 2017 года служба продлила до 31 января для трех операторов — МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" — исполнение этого предупреждения, для Tele2 мера была продлена в июне до 31 августа.

В марте ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой тройки", сочтя представленные ими отчеты об отмене внутрисетевого роуминга не соответствующими требованиям ранее выданных предупреждений.

В июне ФАС продлила рассмотрение дел до 28 декабря в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств. Следующее рассмотрение дел назначено на 8 августа.