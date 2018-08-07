Степаненко отказалась от "огромной квартиры" Петросяна‍

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян предложил супруге Елене Степаненко забрать себе при разделе имущества квартиру, заявил адвокат артиста Сергей Жорин, передает "360".
Также сообщается, что Жорин внес ходатайство об отводе судьи, ведущей процесс по расторжению брака, заявив, что она не сделала необходимых шагов, чтобы заключить мировое соглашение. По мнению адвоката, это обстоятельство заставляет сомневаться в непредвзятости судьи.
Развод Петросяна и Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко познакомились в 1979 году, а поженились спустя шесть лет. Первые сообщения об их разводе появились третьего августа, причины такого решения пока не разглашаются.
На первое заседание в понедельник стороны не явились и доверились адвокатам. Позже по обоюдному согласию сторон процесс был закрыт от публики. Рассмотрение дела продолжится 13 августа.