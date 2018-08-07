Степаненко отказалась от "огромной квартиры" Петросяна‍

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян предложил супруге Елене Степаненко забрать себе при разделе имущества квартиру, заявил адвокат артиста Сергей Жорин, передает "360".

По его словам, "огромная квартира" составляет порядка половины от стоимости всего имущества. Когда Петросян предложил это жилье жене, она отказалась от него и потребовала большую часть всего, около 80 процентов. Адвокат считает, что подобные условия являются для клиента унизительными.

Также сообщается, что Жорин внес ходатайство об отводе судьи, ведущей процесс по расторжению брака, заявив, что она не сделала необходимых шагов, чтобы заключить мировое соглашение. По мнению адвоката, это обстоятельство заставляет сомневаться в непредвзятости судьи.

Развод Петросяна и Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко познакомились в 1979 году, а поженились спустя шесть лет. Первые сообщения об их разводе появились третьего августа, причины такого решения пока не разглашаются.

Иск о разделе совместно нажитого имущества, поданный Степаненко, был зарегистрирован 4 июля. Защита Петросяна подала встречный иск к Степаненко, в котором просит поделить имущество поровну. Процесс ведет Хамовнический районный суд Москвы.

На первое заседание в понедельник стороны не явились и доверились адвокатам. Позже по обоюдному согласию сторон процесс был закрыт от публики. Рассмотрение дела продолжится 13 августа.