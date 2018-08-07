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Общество

В Петербурге парень заступился за незнакомую девушку и получил удар ножом

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© Кадр видео очевидца происшествияМужчина, раненый в результате понажовщины на Невском проспекте в Санкт-ПетербургеМужчина, раненый в результате понажовщины на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
© Кадр видео очевидца происшествия

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Александр Чернышев. Вечером четвертого августа прохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге стали свидетелями дикой сцены: пьяный мужчина ругался со своей спутницей и распускал руки. Когда он в очередной раз ударил ее, за девушку вступился 18-летний Ян Касперавичус и тут же получил нож в бедро. Еще одному проходившему мимо молодому человеку удалось выбить из рук пьяного холодное оружие и с помощью других очевидцев обезвредить его. Нападавший задержан, Касперавичус в больнице — он потерял много крови.

"Нож задел артерию"
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© Фото : с личной страницы Амира Абумуслимова в "ВКонтакте"
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Это лето у Яна Касперавичуса из Сыктывкара складывалось удачно — поступил на бюджетное отделение в ЛГУ имени Пушкина по специальности "Реклама и связи с общественностью", о чем давно мечтал.

"Не хотел, чтобы родители платили за обучение, поэтому очень старался хорошо сдать ЕГЭ, и все получилось. В начале августа поехал в Питер подавать документы в университет. Когда закончил с делами, остался на несколько дней погулять с друзьями из родного города, которые тоже поступили в Санкт-Петербурге", — рассказывает корреспонденту РИА Новости его двоюродная сестра Алина Чигвинцева.

В тот злополучный вечер Ян гулял вечером по центру с товарищами. Следующим утром он должен был уехать в Сыктывкар. "Друзья расстались, и Ян один пошел к дому знакомых, где остановился. В четыре утра родителям позвонили из больницы: сказали, что их сын в тяжелом состоянии в реанимации. Мы все были в шоке, плакали", — говорит Алина.

Парень заступился за незнакомую женщину, которую на Невском мутузил ее спутник. Ход событий восстанавливает другой невольный участник инцидента.

"Пьяный привлек мое внимание: рубашка расстегнута, в руке здоровый нож. Шел, ругался с девушкой, видимо, с женой. Я сказал другу, чтобы следил за рукой с оружием, мы пошли за ним. В какой-то момент пьяный поднял руку на свою жену. Справа выскочил парень и вступился за нее — нанес ему удар по голове и в ответ получил ножом в бедро. Я пнул дебошира ногой в спину, он обернулся, попытался меня порезать, но только испортил штанину — я успел увернуться. Вторым ударом ноги я выбил оружие из рук. Он растерялся, я побежал за ним. Подсек его сзади, он упал, но встал и опять пустился наутек, тогда его повалил уже другой очевидец", — описывает произошедшее РИА Новости Дмитрий Панфилов.

© Фото : из личного архива Дмитрия Панфилова Дмитрий Панфилов
© Фото : из личного архива Дмитрия Панфилова
Дмитрий Панфилов

Молодой человек приехал в Санкт-Петербург в отпуск из города Ясный Оренбургской области. Дмитрий уже несколько лет занимается смешанными единоборствами, что и помогло ему четко среагировать в момент опасности.

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По словам Панфилова, агрессор лежал, притворяясь спящим, на вопросы не отвечал. Его спутница расплакалась и сказала другу Дмитрия: "Когда выйдет из тюрьмы, он убьет меня". "Скорая и полиция прибыли где-то через 15 минут. К тому моменту пострадавший парень уже потерял два литра крови — по всей видимости, нож задел артерию. Я спросил его о самочувствии, мы пожали руки. Потом скорая увезла беднягу", — подытоживает Панфилов.

"Плевал  в нее кровью, давал пощечины"

Последствия потасовки видны на видеозаписи, ее выложил в Сеть очевидец. Ян Касперавичус сидит на асфальте, а подоспевший на помощь прохожий перетягивает ему нижнюю конечность ремнем. "Подними ногу выше", — координируют действия окружившие его люди.

© Кадр видео очевидца происшествияНож, брошенный после поножовщины на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
© Кадр видео очевидца происшествия
Нож, брошенный после поножовщины на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

Рядом с Яном лужа крови внушительного размера. В двадцати метрах на проезжей части около тротуара лежит зачинщик драки, закрывая голову руками, — это он нанес парню удар ножом. Встать ему не дают люди, оказавшиеся рядом, один из них придавил его коленом. На тротуаре сидит и рыдает то ли жена, то ли девушка дебошира. "Бил меня, его ударили, а он с ножом накинулся", — объясняет она.

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Нападавшего вскоре увезли полицейские. "Злоумышленник задержан сотрудниками полиции, прибывшими по сообщениям граждан. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 115 УК РФ — "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", — говорится в сообщении на сайте пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По всей видимости, конфликт пары начался задолго до эпизода с ножом. "Мы шли мимо кафе "Дель Мар" на Невском. Увидели, что мужчина бьет женщину, а та пытается отбиваться. Он кричал, что та забрала что-то принадлежащее ему. Подошел парень, вмешался, и девушка побежала", — описывает инцидент в разговоре с РИА Новости очевидец Анастасия Шишкина.

© Кадр видео очевидца происшествияМужчина, устроивший поножовщину на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, задержан прохожими
© Кадр видео очевидца происшествия
Мужчина, устроивший поножовщину на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, задержан прохожими

"Я стояла на пересечении Невского проспекта и Думской улицы. Увидела бегущего мужчину — все губы в крови, от него убегала девушка. Когда он догнал ее, начал плевать в несчастную кровью и давать пощечины. Она снова побежала. Он вновь остановил ее и начал бить по голове. Тогда подскочили ребята, и он пырнул одного ножом", — вспоминает еще один свидетель Татьяна Румянцева.

"Поступил правильно"

Касперавичус сейчас находится в Мариинской больнице. "Сделали переливание крови. Температура все еще высокая. Однако с ним все должно быть в порядке, понемногу восстановится", — прокомментировал РИА Новости источник в медучреждении.

Тем временем родители пострадавшего уже прибыли в больницу из Сыктывкара. "Семья ему сейчас очень нужна рядом. Слава Богу, его жизни ничто не угрожает, остается только поправляться. Мне он сказал по телефону, что чувствует себя отлично, просит не переживать", — говорит сестра пострадавшего.

По ее словам, Ян всегда был смелым и мог за себя постоять. "С детства занимался спортом — хоккеем, футболом, рукопашным боем. Очень умный, талантливый. Хороший парень, в обиду не даст", — подчеркивает она.

© Фото : из личного архива Алины ЧигвинцевойЯн Касперавичус
© Фото : из личного архива Алины Чигвинцевой
Ян Касперавичус

Происшествие активно обсуждают в соцсетях. Читатели питерского паблика, который разместил новость одним из первых, за несколько часов оставили около пяти тысяч комментариев. Впрочем, мнения насчет того, стоило ли ввязываться в семейный конфликт, разделились. Одни считают Касперавичуса и Панфилова героями, другие — что не стоит подвергать жизнь опасности в подобного рода разборках. "Вот парень заступился, может без ноги остаться. А жена потом мужа защищать будет еще", — считает один из подписчиков. "В семейные разборки вообще лучше не встревать. Но как разобрать — где они норма, а где реальная опасность? Заступившемуся дай Бог здоровья", — написал другой.

Однако сестра Касперавичуса уверена, что иначе было нельзя: "Хотелось бы, чтоб ничего этого не случилось, но он поступил правильно. Брат — молодец, все им гордятся".

Нашлись и те, кто решил нажиться на чужом горе: страницу Яна во "ВКонтакте" взломали и просят перевести деньги парню на медицинскую помощь. "Не верьте, мы никого ни о чем подобном не просили", — предупредила сестра.

 

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