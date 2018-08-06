Минтранс предложил штрафовать авиакомпании за случаи овербукинга

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Минтранс РФ предлагает ввести штрафы для авиакомпаний за случаи овербукинга, штрафы будут взиматься в пользу пассажира, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Минтранс России предлагает ввести строгую финансовую ответственность авиакомпаний за случаи намеренной продажи большего числа билетов, чем количество мест в самолете", — сообщили в министерстве.

Размер штрафных выплат должен соответствовать мировой практике с учетом российских реалий. Данное решение, по мнению Минтранса, позволит эффективно защищать права пассажиров, и в то же время должно стать чувствительным, но посильным для авиакомпаний.

Предполагается, что штрафы будут взиматься не в пользу государства, а в пользу пассажира.

"Окончательный размер финансовой ответственности авиакомпаний и механизмы реализации данных предложений в настоящее время прорабатываются", — добавили в ведомстве.