В Подмосковье вновь обнаружили исчезнувший около века назад вид клюквы

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Редкое растение – мелкоплодную клюкву вновь удалось обнаружить биологам на севере Подмосковья спустя почти 100 лет, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

"В Дубнинском болотном массиве найдена клюква мелкоплодная, которую в последний раз фиксировали в этих местах в 20-х годах прошлого века. Это растение, характерное для севера таежной и юга тундровой зон, в центре Европейской России является редчайшим видом и занесено во многие региональные Красные книги, в том числе и в Красную книгу Московской области", — говорится в сообщении.

Сделанная биологами находка еще раз свидетельствует о том, что созданная на севере региона сеть особо охраняемых природных территорий способствует восстановлению популяций видов, которые считались исчезнувшими, отметили в пресс-службе.