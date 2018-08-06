"Победа" возобновит полеты из Кирова в Москву и Петербург

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Победа" возвращается в Кировскую область, первые рейсы лоукостер будет осуществлять в Москву и Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.

С 31 октября планируются ежедневные рейсы в Москву и дважды в неделю в Санкт-Петербург: по понедельникам и пятницам. Летом авиакомпания "Победа" запустит рейсы в Сочи. Перелеты будут совершать на самолетах Boeing 737-800 вместимостью около 180 пассажиров.

"Кировский аэропорт "Победилово" и авиакомпания "Победа" подписали слоты, сформировано расписание: ежедневные полеты Москва-Пулково с прилетом в Киров в 21.00, вылет из города Кирова в 21.30. В Санкт-Петербург вылеты в пятницу и понедельник, отлет в Киров в 14.30, вылет – 15.00. Также ведутся переговоры по утренним рейсам", — приводит пресс-служба врио гендиректора кировского аэропорта Павла Коновалова.

Билеты поступят в продажу уже с 1 сентября, однако пока их точная стоимость неизвестна. По прогнозам, после возвращения "Победы" пассажиропоток по авиасообщению увеличится до 200 тысяч человек.

Авиакомпания "Победа" прекратила работу в Кировской области в начале 2017 года.