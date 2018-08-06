Что не так с ливневками в Сочи, где погиб ребенок

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В курортном поселке Лазаревское произошла трагедия — шестилетний ребенок на глазах у бабушки провалился в открытую ливневую траншею. Спасти мальчика не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Но власти города уверяют, что на данный тип ливневок установить решетки невозможно в принципе — их все равно будет срывать потоками воды с гор. Кроме того, во многих населенных пунктах крышки канализационных люков и решетки воруют и сдают на металлолом.

"Вместо люков — дыры"

Трагедия произошла 3 августа в поселке Лазаревское на улице Октябрьская. Бабушка с внуком возвращались в отель — в этот день на курорте зарядил сильный дождь. Момент, когда ребенок провалился в незакрытую решеткой ливневую канаву, случайно сняли другие отдыхающие. На ролике видно, как внук с бабушкой идут по тротуару, причем ребенок бежит впереди. Неожиданно женщина начинает метаться и звать на помощь: "У меня ребенок упал".

Прохожие не могут понять, куда мог провалиться мальчик, и в растерянности ходят вдоль дороги. Тогда бабушка поднимает чугунную решетку канализации и ныряет вниз. Позднее ее вытащили спасатели. Погибшего ребенка нашли спустя несколько часов на побережье, куда его смыло потоками воды.

На фотографиях с места трагедии видно, что с одной стороны улицы проходит достаточно глубокая траншея. Но воды на тротуаре — по щиколотку, и траншею трудно было заметить. Потом место, где упал ребенок, огородили стулом.

В соцсетях жители Лазаревского рассказывают, что таким образом ливневая канализация устроена на многих улицах. "На Спортивной к морю ведет такая же точно дорога с канавой с левой стороны. И всю жизнь я хожу по краю, чтобы пропустить проезжающие мимо машины, — пишет Альбина Викторова. — Тротуар для пешеходов справа — одно название, всего 50 сантиметров в ширину. В сезон он и вовсе заставлен машинами отдыхающих. Где ходить? По воздуху? Все идут либо по краю канавы, боясь упасть, либо по проезжей части".

Местные утверждают, что угодить можно не только в ливневую канаву, но и в открытый канализационный люк. В пабликах начали составлять что-то вроде путеводителя опасных мест. "У нас на многих дорогах вместо люков зияют огромные дыры, потому что крышки сдают на металлолом. Знаю места, где уже много лет отверстие люка закрывают доски — чтобы машина в яму не упала. В темноте там люди бьются, не видно же ничего", — рассказала в одной из групп Ольга Долгова.

Пользователь с ником Юрчик Ягодкин говорит, что два месяца назад он колесом машины заехал в открытый люк. Теперь съездил к тому перекрестку, чтобы посмотреть, закрыли ли канализацию. Все осталось по-прежнему. "Свежие фотки сделал пару часов назад. Там сейчас стоит засохший бамбук. Товарищи чиновники, обратите внимание на эту проблему. Или надо чтобы еще чей-то ребенок покалечился в этом люке?" — в качестве доказательства Ягодкин приложил к посту фото открытого люка, из которого торчит увядшее растение.

"Решетки крадут цыгане"

В мэрии Сочи поспешили отчитаться: согласно проекту, на ливневых каналах этого типа решетки не предусмотрены. "Это специальные гидросооружения для приема дождевых вод. Они представляют собой траншеи открытого типа, которые проходят с одной из сторон практически по каждой улице поселка. Согласно изысканиям инженеров, сооружения принципиально должны быть полностью открыты, наличие каких-либо решеток не предусмотрено проектом. Поскольку в случае залповых тропических ливней, которые характерны для Сочи, данные решетки могут быть сорваны потоком воды и послужить прямым источником угрозы жизни и здоровья людей", — разъясняется на портале администрации города.

В сообщении также говорится, что ливневки открытого типа за последние 60 лет "зарекомендовали себя как единственный эффективный метод приема дождевых вод в горном поселке. Отсутствие таковых может привести к затоплению, либо смыву жилых домов и хозяйственных построек, как это уже произошло в поселке Тхагапш, Лазаревского района в 2016 году".

Председатель Территориального общественного управления (ТОС) "Лазаревское" Александр Корнев заверил РИА Новости, что за те 40 лет, что он занимает эту должность, ни одного трагического инцидента с открытыми ливневками не было.

"Где возможно, у нас решетки стоят. Но вы не представляете, насколько сильные у нас бывают ливни. Иногда поток воды снимает асфальт. Решетки просто унесет. Мы постоянно организуем сходы граждан, и на отсутствие решеток на ливневых траншеях на моей памяти еще никто ни разу не жаловался. Все местные знают, что тротуар с одной стороны — по нему и нужно ходить", — поясняет он.

Коллега Корнева, председатель ТОС поселка "Кудепста" Павел Чесноков сообщил РИА Новости, что решетки и канализационные люки часто воруют: "Обычно этим занимаются цыгане. Потом их сдают в металлолом. Мы уже давно ведем работу с владельцами пунктов приема металлолома — теперь они решетки и люки не берут. Но воры идут на хитрость — сдают сырье в распиленном виде. Мы меняем их чуть ли не еженедельно".

Надо сказать, что администрация города заблаговременно предупреждала о том, что в регионе ожидается непогода, в частности, сильные ливни с грозами. Жителей и гостей курорта просили быть бдительными и не подвергать жизнь риску.

После случившейся трагедии общественники выразили мнение, что многие ливневые канавы города опасны, поэтому в ближайшее время они намерены поднять вопрос о пересмотре нормативных требований к ним, рассказала председатель общественного учреждения "Градостроительный Совет города-курорта Сочи" Ольга Козинская. "Думаю, на экспертном совете в ближайшее заседание мы обязательно этот вопрос поднимем… Я буду встречаться с мэром, говорить об этом. Наверное, каждый житель города может назвать немало таких мест, опасных в любое время, в любую погоду. Поэтому к благоустройству администрация должна сейчас уже относиться по-другому", — заявила Козинская.