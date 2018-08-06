Суд в Москве отклонил иск пострадавшей от блокировки Telegram компании

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Таганский суд Москвы отклонил административный иск ООО "Живая фотография" к Роскомнадзору (РКН), в котором компания просила признать незаконными действия ведомства, заблокировавшего доступ к мессенджеру Telegram, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: в удовлетворении исковых требований отказать", — огласила решение судья Юлия Смолина.

Представитель истца заявил, что решение суда будет обжаловано.

Заявитель в иске отметил, что в ходе блокировки доступа к Telegram в реестр запрещенных страниц попали IP-адреса, не имеющие отношения к мессенджеру, из-за чего пострадала работоспособность ряда частных компаний, в том числе и фирмы истца. Заявитель оценил причиненный ущерб в 500 тысяч рублей, но не включил требование возместить сумму в предмет иска. Истец попросил суд признать решение РКН о включении IP-адреса компании в реестр заблокированных доменов незаконным и исключить его из перечня запрещенных.

По словам представителя Роскомнадзора, блокировка произошла из-за "алгоритма действий по требованию Генпрокуратуры и решению Таганского суда", поэтому её следует считать законной. Ответчик добавил, что IP-адрес сайта входил в подсеть, которая имела отношение к мессенджеру и использовалась для функционирования Telegram.

"Мы не оспариваем, что на сайте posterlegends.com не было никакой противоправной информации. Тем не менее, единственная возможная мера исполнить решение Таганского суда от 13 апреля 2018 года и требование Генпрокуратуры от 16 апреля 2018 года – это внесение всей подсети в перечень заблокированных", — заявил представитель регулятора, добавив, что техническая особенность мессенджера не позволила просчитать логику перемещения сервиса по сетевым адресам и заблокировать его IP точечно при исполнении судебного решения.

Позже представители РКН пояснили, что единственная возможность исполнить требование Генпрокуратуры – это блокировка всего мессенджера.

Роскомнадзор с середины апреля осуществляет блокировку мессенджера Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей. Представители Telegram подали апелляцию, однако в июне Мосгорсуд отказался отменить решение о блокировке Telegram.