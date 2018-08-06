Суд рассмотрит встречный иск Петросяна к Степаненко 13 августа

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Хамовнический суд вернется 13 августа к процессу по разводу и разделу имущества между юмористом Евгением Петросяном и Еленой Степаненко.

Как сообщил РИА Новости адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Петросяна, защита юмориста просит поделить имущество поровну. Ранее Степаненко обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества с супругом.

Согласно карточке дела, иск был зарегистрирован 4 июля. Там отмечается, что иск подан Степаненко. По словам Жорина, Степаненко в своем иске просит передать ей большую часть имущества. Интересы Степаненко представляет адвокат Елена Забралова.

Начало заседания

На процесс по разводу известных супругов пришли порядка 40 журналистов. Сами юмористы не явились в суд и доверились своим адвокатам. Однако позже по обоюдному согласию сторон суд закрыл процесс от посторонних глаз.

Петросян, в свою очередь, посоветовал своим поклонникам не терять оптимизма.

"Лето. Цветы цветут. Люди загорают, даже у себя дома. Настроение улучшается! Чего вам и желаю! Самое главное, не теряйте радость и оптимизм!" — написал Петросян на своей странице в Instagram.

Уже после заседания СМИ сообщили, что Степаненко в своем иске требует авторские права на все совместное с Петросяном творчество. Однако Жорин в разговоре с РИА Новости опроверг данную информацию.

Жорин ранее представлял сторону фигуристки Марины Анисиной во время ее развода с актером Никитой Джигурдой. Пара развелась в 2016 году, бракоразводный процесс сопровождался скандалами, Джигурда заявлял, что охрана адвоката напала на него, а потом потребовал 60 миллионов рублей компенсации. У Жорина много и других "звездных" клиентов — музыканты Тимати и Егор Крид, рэпер Птаха.

Забралова представляла интересы президента России Владимира Путина в судебном разбирательстве по иску, поданному против него Борисом Немцовым и другими оппозиционерами, интересы патриарха Кирилла в деле "о запыленной квартире" и интересы Сечина по иску к "Новой газете" из-за статьи о яхте "Принцесса Ольга".