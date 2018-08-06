ЧЕЛЯБИНСК, 6 авг – РИА Новости. Памятник Иосифу Сталину из бетона, пролежавший в пруду города Куса Челябинской области более 60 лет, нашли в конце минувшей недели, монумент после реставрации будет представлен в местный музей, сообщила РИА Новости в понедельник директор музейно-краеведческого центра Кусы Наталья Ростовцева.

"Ранее памятник Сталину, сделанный из бетона, а внутри полый, был установлен в городском парке. Далее, по предварительной версии, в 1956 году, когда ушел из жизни Сталин и после выступления (первого секретаря ЦК КПСС) Никиты Хрущева, призвавшего покончить с культом Сталина, было принято решение его демонтировать. Это была зима, памятник распилили и через прорубь бросили в пруд. На прошлой неделе его обнаружили в пруду волонтеры после того, как в пруду понизился уровень воды", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что были найдены два фрагмента памятника – верхняя часть и нижняя, памятник пролежал в воде более 60 лет, но в целом сохранился хорошо. Так, видны черты лица, но повреждена шейная часть, добавила она.

Фрагменты памятника достанут из пруда, их ожидает реставрация – очистка от ила, снятие верхнего слоя. Делать это будут, по словам Ростовцевой, на одном из местных предприятий. Позже памятник будет передан музею на временное хранение, сказала она.