В Москве на Садовом кольце восстановили движение после ДТП

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Движение на внутренней стороне Садового кольца в Москве полностью восстановлено после ДТП с грузовиком, сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в понедельник.

Ранее сообщалось, что движение на Мясницкой улице и четырех рядах по Садовому кольцу было ограничено из-за ДТП с участием грузовика: машина опрокинулась и загорелась, возгорание было потушено. В результате инцидента пострадавших нет.

"Движение на внутренней стороне Садового кольца в районе Мясницкой улицы полностью восстановлено", — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте ЦОДД.