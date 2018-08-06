Mail.Ru Group выступила за амнистию осужденных за лайки и репосты

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Mail.Ru Group считает необходимой амнистию осужденных, отбывающих срок по уголовным делам, которые связаны с репостами и лайками в социальных сетях, говорится в сообщении интернет-компании.

"Мы видим, как во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы (информация о том или ином явлении в жизни, переданная с сарказмом или иронией — ред.) в ленте оказывается немотивированно жесткой", — указывают в Mail.Ru Group.

"Мы убеждены, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены. Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям и декриминализацию подобных случаев в будущем", — заявили в компании.

Ранее в июле суд в Тульской области арестовал мужчину и женщину, обвиняемых по части 1 статьи 282 за возбуждение ненависти и вражды, в том числе с использованием информационно-коммуникационных сетей. По этой же статье ранее был осужден инженер из Твери Андрей Бубеев, сделавший репосты картинок и материалов, разжигающих вражду.

В конце июня депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов внесли в Госдуму пакет законопроектов, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете. Целью законопроекта является "установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, "репосты" новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах" интернета, отмечают авторы инициативы.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что комитет не поддержит существующую редакцию проекта об исключении уголовной ответственности за репосты в интернете. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, в свою очередь, поддержала проект об исключении ответственности за репосты.