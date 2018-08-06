В Москве в этом году начнутся эксперименты по раздельному сбору мусора

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Ряд экспериментов с раздельным сбором мусора стартует в Москве в текущем году для решения экологических проблем в столичном регионе, сообщил в понедельник кандидат-самовыдвиженец в мэры Москвы и действующий градоначальник Сергей Собянин.

"Сказать, что в Москве есть какая-то (экологическая – ред.) катастрофа, нельзя, хотя есть много проблем, связанных в том числе с полигонами, которые располагаются вокруг Москвы. Мы вместе с Московской областью работаем над ними, чтобы они были максимально быстро рекультивированы. И начинаем в этом году эксперименты по раздельному сбору мусора, чтобы меньше отходов захоранивалось вокруг нашего города. Мы живем в городе, но миллионы людей ездят на свои дачи, и очень важно, чтобы весь регион был экологически чистым", — сказал Собянин на встрече с коллективом Центра автоматики и приборостроения имени академика Николая Пилюгина.

Ранее вице-мэр Москвы Петр Бирюков заявил, что власти Москвы со следующего года начнут процесс оборудования контейнерами для раздельного сбора мусора общественно значимых территорий, в том числе улиц и школьных дворов. В свою очередь, глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что инфраструктура для введения раздельного сбора отходов в Москве начнет выстраиваться в столице с 2019 года. По его словам, на отлаживание системы потребуется несколько лет, и она полностью заработает в 2020-2021 годах.