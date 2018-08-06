Суд принял встречный иск Петросяна к Степаненко

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в понедельник принял встречный иск юмориста Евгения Петросяна к Елене Степаненко, где он предлагает поделить нажитое имущество поровну, сообщила журналистам секретарь судьи.

"Суд принял иск", — сказала она.

Петросян и Степаненко женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск был подан Степаненко.

Степаненко просит передать ей большую часть нажитого имущества, Петросян предлагает разделить его 50/50.

Интересы Петросяна на бракоразводном процессе защищает адвокат Сергей Жорин, "разводивший" фигуристку Марину Анисину с актером Никитой Джигурдой, а Елену Степаненко представляет адвокат Елена Забралова, защищавшая президента Владимира Путина, патриарха Кирилла и главу "Роснефти" Игоря Сечина.

Встреча Петросяна и Степаненко описана на официальном сайте первого так: "В 1979 году в театр Петросяна артисты набирались по конкурсу. На просмотр пришла и Елена Степаненко. Писатель Аркадий Хайт сказал: "Берем! Я ее знаю". "Как? – возмутился Петросян – Мы же еще ее не прослушали!". "Я слушал, тебе понравится". И, надо сказать, эта артистка нравится Петросяну до сих пор".