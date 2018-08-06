МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы закрыл от СМИ и посторонних процесс по разводу и разделу имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, передает корреспондент РИА Новости в понедельник из зала суда.
"Ходатайство удовлетворить, провести заседание в закрытом режиме", — огласила решение судья Наталья Шевьева.
Ходатайство подала представитель Степаненко адвокат Елена Забралова, адвокат сатирика Сергей Жорин поддержал свою визави.
Петросян и Степаненко женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск был подан Степаненко.
Степаненко просит передать ей большую часть нажитого имущества, Петросян предлагает разделить его поровну.
Встреча Петросяна и Степаненко описана на официальном сайте первого так: "В 1979 году в театр Петросяна артисты набирались по конкурсу. На просмотр пришла и Елена Степаненко. Писатель Аркадий Хайт сказал: "Берем! Я ее знаю". "Как? – возмутился Петросян – Мы же еще ее не прослушали!". "Я слушал, тебе понравится". И, надо сказать, эта артистка нравится Петросяну до сих пор".