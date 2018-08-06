Защита Петросяна не смогла добиться смены судьи в споре со Степаненко

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Судья на процессе по разделу имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко отказалась брать отвод, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Отвод заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин. По его словам, судья "не объяснила нам процессуальные права, не предложила заключить мировое соглашение".

"В удовлетворении отвода судье отказать", — огласила решение Наталья Шевьева, говоря о себе в третьем лице.

Петросян и Степаненко женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск был подан Степаненко.

Степаненко просит передать ей большую часть нажитого имущества, Петросян предлагает разделить его поровну.

Интересы Петросяна на бракоразводном процессе защищает адвокат Сергей Жорин, "разводивший" фигуристку Марину Анисину с актером Никитой Джигурдой, а Елену Степаненко представляет адвокат Елена Забралова, защищавшая президента Владимира Путина, патриарха Кирилла и главу "Роснефти" Игоря Сечина.

Встреча Петросяна и Степаненко описана на официальном сайте первого так: "В 1979 году в театр Петросяна артисты набирались по конкурсу. На просмотр пришла и Елена Степаненко. Писатель Аркадий Хайт сказал: "Берем! Я ее знаю". "Как? – возмутился Петросян – Мы же еще ее не прослушали!". "Я слушал, тебе понравится". И, надо сказать, эта артистка нравится Петросяну до сих пор".