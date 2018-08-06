В МЧС рассказали о ходе проверок учебных организаций

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. МЧС к 27 августу должно проверить все российские учебные организации, на сегодняшний день проверено 6,6% из них, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактикой работы МЧС России Ринат Еникеев.

"К предстоящему учебному году надзорными органами с 1 июля принято 6,6% образовательных организаций, это 6354 объектов. Хотелось бы обратить внимание всех руководителей, чтобы к 27 числу мы имели все результаты", — сказал Еникеев во время селектора МЧС.

По его словам, на учете в России стоит более 96 тысяч образовательных организаций, 2,5 тысячи из них — с круглосуточным пребыванием детей. "В общей сложности в прошлом учебном году надзорными органами МЧС России уже осуществлено более 35 тысяч проверок и выявлено более 77 тысяч недостатков различного характера", — сказал Еникеев.

По его словам, наиболее характерные из них — неисправности пожарной сигнализации (2807 объектов), отсутствие или неисправность системы оповещения (1911), неисправность электросетей (794), отсутствие первичных средств пожаротушения (более 1600), неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов (более 2900).

Больше всего нарушений было выявлено в Башкирии, Дагестане, Северной Осетии, Самарской области, Кировской области.

"В течение последних 5 лет работа, проводимая в регионах, позволила добиться снижения количества пожаров на 20% и не допустить детской гибели. У нас ежегодно в среднем около 240 пожаров происходит на этих объектах. Основные причины — это эксплуатация электроустановочных изделий и бытовых приборов, неосторожное обращение с огнем и, к сожалению, поджоги", — сказал Еникеев.