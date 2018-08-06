В Стерлитамаке модернизируют очистные сооружения до конца года

УФА, 6 авг — РИА Новости. Биологические очистные сооружения в Стерлитамаке модернизируют до конца 2018 года, они станут более устойчивы к паводкам и другим возможным ЧС, а проходящая через них вода будет на 15% чище, сообщили в Башкирской содовой компании, управляющей очистными сооружениями.

"По итогам комплексных научно-исследовательских работ на биологических очистных сооружениях был спроектирован новый узел ацидофикации осадка сточных вод. Сейчас ведется строительство нового узла, до конца 2018 года оно будет завершено. Сумма инвестиций в проект составляет порядка 55 миллионов рублей", — сообщили РИА Новости в БСК.

Узел ацидофикации – это система, которая будет отвечать за очистку поступающей в нее воды. В этом узле биологические отходы, которые раньше выбрасывались в отстойники, будут окисляться воздухом для выделения органических кислот. Эти кислоты позволят микрофауне эффективнее разлагать находящийся в воде ил.

В компании также добавили, что новая система позволит избежать сбоя в случае паводка, когда для очистки будет поступать большое количество воды, содержащей вредные вещества. По данным БСК, подобный проект впервые реализуется в России.

"Новаторский способ очистки сточных вод (с использованием узла ацидофикации) придуман в Южно-Российском государственном политехническом университете. Аналогов ему пока нет. Способ эффективен и дешев, хоть и мало кому из специалистов известен. Жители сразу почувствуют эффект – река Белая будет оставаться чистой при любых катаклизмах. А чистая вода – это отдых, рыбалка и другие развлечения", – рассказал заместитель генерального директора по технической политике БСК Федор Афанасьев.

Эксперты считают, что в биологических очистных сооружениях нуждаются многие российские крупные города.

"Нехватка биологической переработки на крупных промышленных предприятиях наносит прямой вред экологии. Сегодня биологические очистные сооружения – одна из самых современных систем очистки воды. Переработанные бактериями вещества, которые содержатся в поступающем на очистку иле, можно утилизировать без вреда для природы", — рассказал сопредседатель Общероссийского общественного экологического движения "Зеленый век" Владимир Коптев-Дворников.

Башкирская содовая компания за последние пять лет вложила в модернизацию производства и экологические программы порядка 9,2 миллиарда рублей. По данным БСК, биологические очистные сооружения компании в Стерлитамаке последние 50 лет решают давнюю проблему, связанную с очисткой сточных вод от ртути, натрия, хлорида меди, железа, алюминия и других тяжелых металлов. В 2008-2009 годах прошла масштабная реконструкция очистных сооружений, позволившая точнее учитывать кислотно-щелочной баланс воды и утилизировать хлорорганические отходы. Очистные сооружения компании регулярно модернизируются.