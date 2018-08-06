"Аэроэкспресс" временно изменит расписание

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. "Аэроэкспресс" с 7 по 11 августа изменяет график движения ночных поездов между Москвой и аэропортом "Шереметьево" из-за проведения плановых работ на Савеловском направлении железной дороги по вводу в эксплуатацию остановочного пункта "Окружная", сообщает пресс-служба компании.

"В ночь с 7 на 8, с 8 на 9, с 9 на 10 и с 10 на 11 августа будут отменены поезда отправлением в 00:00 с Белорусского вокзала и из "Шереметьево". В указанные даты поезда отправлением в 00:30 из Москвы и из аэропорта проследуют с измененным графиком", — говорится в сообщении.

"Аэроэкспресс" основан в 2005 году и в настоящее время осуществляет пассажирские железнодорожные перевозки между столицей и основными аэропортами московского авиационного узла – "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской компании Stadler и 8 одноэтажных составов, разработанных по специальному заказу на Демиховском машиностроительном заводе.

Компания имеет собственный терминал в аэропорту "Шереметьево". Ежедневно поезда "Аэроэкспресса" выполняют в среднем 198 рейсов. Пассажирами "Аэроэкспресса" в 2017 году стали 11,7 миллиона человек.