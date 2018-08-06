На Крымском мосту установлен новый рекорд интенсивности движения

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Новый рекорд трафика установлен на мосту через Керченский пролив, за сутки по нему проехали более 32 тысяч транспортных средств в обе стороны, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"В воскресенье, 5 августа зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту: за сутки по нему проехали 32 406 транспортных средств в обе стороны, из них более 19 тысяч автомобилей – в сторону Крыма", — говорится в сообщении.

Предыдущий максимальный показатель был достигнут 15 июля (это тоже было воскресенье), когда по мосту проехали 31 511 автомобилей.

"Среднесуточная интенсивность движения на новой автодороге по Крымскому мосту с начала августа превысила 28 тысяч транспортных средств, что почти на 15% выше среднесуточного трафика июля", — говорится в сообщении.

В общей сложности, по данным инфоцентра, менее чем за 3 месяца с момента открытия движения по мосту проехали более 1,584 миллиона транспортных средств в обе стороны.

"Это на 20% больше, чем перевезла Керченская паромная переправа легковых автомобилей и автобусов за весь 2017 год", — отметили в инфоцентре.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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