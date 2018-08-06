Эксперт рассказал, чем могут являться яркие объекты в небе над Югрой

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 авг — РИА Новости. Неизвестные светящиеся объекты в небе над Ханты-Мансийским автономным округом, видеозаписи с которыми местные жители выкладывали в сеть, вероятнее всего, являются фрагментом космического мусора, заявил РИА Новости популяризатор космонавтики, энтузиаст космических исследований Виталий Егоров.

Вечером в субботу, 4 августа, пользователи социальных сетей из Сургута и Нефтеюганска публиковали видеозаписи с пролетающими по небу светящимися осколками. Жители высказывали различные предположения о природе этого явления, в том числе и популярные в таких случаях догадки о падении метеорита или частей космической ракеты.

"Учитывая направление полета и скорость — это фрагмент космического мусора. Болиды движутся примерно в два раза быстрее. Размер довольно крупный, такое бывает редко, но в целом — ничего сверхъестественного", — подчеркнул собеседник агентства.

Представитель МЧС в воскресенье пояснил РИА Новости, что конкретных сообщений, связанных с падением с неба неизвестных объектов, в ведомство не поступало.