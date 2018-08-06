Роспотребнадзор выступил против работы на улице при высокой температуре

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор не рекомендует работать на открытом воздухе при температуре выше 32,5 градуса по Цельсию, а также допускать к работе в таких условиях лиц моложе 25 и старше 40 лет.

"Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 градуса по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 градуса….Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, рекомендуется изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за смену не должна превышать 4-5 часов для лиц в специальной защитной одежде и 1,5 — 2 для тех, кто работает без нее.

Также в помещениях без кондиционирования призывают при достижении температуры 28,5 градусов, сокращать продолжительность рабочего дня на один час, при повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градусов — на четыре часа.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдать питьевой режим, а в отдельных случаях рекомендует употреблять подсоленную и минеральную воду или молочно-кислые напитки для возмещения потери солей и микроэлементов. Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется, при возможности, употребление фруктов и овощей, введение витаминизации пищевых рационов.