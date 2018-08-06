Роспотребнадзор выступил против работы на улице при высокой температуре

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор не рекомендует работать на открытом воздухе при температуре выше 32,5 градуса по Цельсию, а также допускать к работе в таких условиях лиц моложе 25 и старше 40 лет.
Кроме того, рекомендуется изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за смену не должна превышать 4-5 часов для лиц в специальной защитной одежде и 1,5 — 2 для тех, кто работает без нее.
Также в помещениях без кондиционирования призывают при достижении температуры 28,5 градусов, сокращать продолжительность рабочего дня на один час, при повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градусов — на четыре часа.
Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдать питьевой режим, а в отдельных случаях рекомендует употреблять подсоленную и минеральную воду или молочно-кислые напитки для возмещения потери солей и микроэлементов. Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется, при возможности, употребление фруктов и овощей, введение витаминизации пищевых рационов.