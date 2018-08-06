Эксперты выяснили отношение россиян к отсутствию "санкционки" в магазинах

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Большинство россиян не беспокоит отсутствие в магазинах санкционных продуктов, которые попали под продовольственное эмбарго, введенное Россией четыре года назад, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. На следующий день правительство утвердило список запрещенной продукции: под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2019 года.

"Ромир" провел опрос, чтобы узнать, как россияне относятся к действию контрсанкций и связанными с этим изменениями в продуктовом наборе.

Продлевать продэмбарго или нет?

"В результате введения контрсанкций только 24% опрошенных ощутили на себе нехватку каких-либо продуктов. 76% респондентов заявили, что отсутствие на прилавках ряда продтоваров из США и стран, присоединивших к санкциям против России, их не волнует", — говорится в исследовании.

Качеством продуктов, которые заменили "санкционку", оказалась недовольна почти половина опрошенных — 45%. "О том, что качество продовольствия, поступившего в рамках импортозамещения, их устраивает, заявили 55%", — добавляет холдинг.

Доля недовольных качеством продукции оказалась выше среди тех респондентов, кто ощутил нехватку продуктов — 68%. В свою очередь, 32% опрошенных отметили, что качество продуктов, которыми заменили "санкционку", оказалось высоким.

Продление продовольственного эмбарго поддержали 55% опрошенных, тогда как 45% выступили против. "Примечательно, что среди тех, кто заявил о нехватке санкционных продуктов, ответные ограничительные меры все равно поддержали более трети — 35%", — отметила руководитель практики Ad-hoc исследований "Ромир" Валерия Раевская, слова которой приводятся в сообщении холдинга.

Обратная ситуация наблюдается среди тех, кто нехватки продуктов не ощущает. Так, 61% из них поддержали контрсанкции. "Однако и в этой категории 39% заявили, что несмотря на то, что у них проблем не возникло, продовольственное эмбарго лучше было бы не продлевать", — добавляет "Ромир".

В IVR-опросе "Ромир" приняли участие 1,3 тысячи человек старше 18 лет из всех федеральных округов. Выборка представляет взрослое население России. Interactive Voice Response (IVR) — cистема голосовых сообщений, используемых в телефонном интервью для автоматизированного взаимодействия с респондентом. Респондент заполняет анкету без участия оператора — ответы вводятся нажатием клавиш на телефоне.