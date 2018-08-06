РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Эксперты выяснили отношение россиян к отсутствию "санкционки" в магазинах

02801
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПокупатели в супермаркете. Архивное фотоПокупатели в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Большинство россиян не беспокоит отсутствие в магазинах санкционных продуктов, которые попали под продовольственное эмбарго, введенное Россией четыре года назад, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Сыр с голубой плесенью от российских фермеров. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Четыре года продэмбарго: производству - да, дефициту - нет
Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. На следующий день правительство утвердило список запрещенной продукции: под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2019 года.

"Ромир" провел опрос, чтобы узнать, как россияне относятся к действию контрсанкций и связанными с этим изменениями в продуктовом наборе.

Улов рыбы. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Рост рыбного сектора и сыр: как продэмбарго сказалось на Дальнем Востоке
"В результате введения контрсанкций только 24% опрошенных ощутили на себе нехватку каких-либо продуктов. 76% респондентов заявили, что отсутствие на прилавках ряда продтоваров из США и стран, присоединивших к санкциям против России, их не волнует", — говорится в исследовании.

Продлевать продэмбарго или нет?

Качеством продуктов, которые заменили "санкционку", оказалась недовольна почти половина опрошенных — 45%. "О том, что качество продовольствия, поступившего в рамках импортозамещения, их устраивает, заявили 55%", — добавляет холдинг.

Флаги России и ЕС на набережной Ниццы
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Эксперт: ущерб от контрсанкций для ряда стран ЕС может стать невосполнимым
Доля недовольных качеством продукции оказалась выше среди тех респондентов, кто ощутил нехватку продуктов — 68%. В свою очередь, 32% опрошенных отметили, что качество продуктов, которыми заменили "санкционку", оказалось высоким.

Продление продовольственного эмбарго поддержали 55% опрошенных, тогда как 45% выступили против. "Примечательно, что среди тех, кто заявил о нехватке санкционных продуктов, ответные ограничительные меры все равно поддержали более трети — 35%", — отметила руководитель практики Ad-hoc исследований "Ромир" Валерия Раевская, слова которой приводятся в сообщении холдинга.

Обратная ситуация наблюдается среди тех, кто нехватки продуктов не ощущает. Так, 61% из них поддержали контрсанкции. "Однако и в этой категории 39% заявили, что несмотря на то, что у них проблем не возникло, продовольственное эмбарго лучше было бы не продлевать", — добавляет "Ромир".

В IVR-опросе "Ромир" приняли участие 1,3 тысячи человек старше 18 лет из всех федеральных округов. Выборка представляет взрослое население России. Interactive Voice Response (IVR) — cистема голосовых сообщений, используемых в телефонном интервью для автоматизированного взаимодействия с респондентом. Респондент заполняет анкету без участия оператора — ответы вводятся нажатием клавиш на телефоне.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена