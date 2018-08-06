Стало известно новое место жительства генерала Дрыманова

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Экс-начальник московского главка Следственного комитета России генерал Александр Дрыманов, который ранее получил прописку в Волгограде, поселился в городе неподалеку от руководителя следственного управления СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее источник в силовых ведомствах сообщил РИА Новости, что Дрыманов, которому предъявлено обвинение по двум эпизодам взяточничества и который находится под арестом в СИЗО, в начале июня 2018 года зарегистрировался в Волгограде. В Адвокатской палате Волгоградской области РИА Новости рассказали, что Дрыманов подавал заявление на сдачу экзамена на получение статуса адвоката.

"Музраев проживает в доме, который находится по соседству с особняком, где зарегистрирован Дрыманов", — сказал РИА Новости источник.

По данным собеседника агентства, в коттедже Дрыманов прописан не один, там зарегистрированы еще три человека.

Как удалось выяснить РИА Новости, полный тезка одного из трех зарегистрированных по адресу генерала владеет французским кафе в центре города. Согласно картотеке Центрального районного суда Волгограда, владелец кафе являлся фигурантом дела об административном правонарушении в 2017 году.

Как говорится в карточке дела, дом, в котором размещено кафе, является памятником архитектуры и градостроительства. Во время проверки, организованной комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области в декабре 2017 года, выяснилось, что в помещении была сделана перепланировка для организации "пункта общественного питания", а на фасаде исторического здания установлены сплит-системы без законных оснований. Ведомство составило протокол об административном правонарушении и обратилось в суд.

Однако суд прекратил административное дело в отношении владельца кафе, посчитав нарушение малозначительным. "Производство по делу об административном правонарушении… прекратить на основании ст. 2.9 КоАП РФ, ограничившись устным замечанием", — указывается в судебном решении, вынесенном судьей А. В. Олейниковым.

Второй полный тезка еще одного зарегистрированного по адресу генерала Дрыманова, согласно данным управления Федеральной налоговой службы по Волгоградской области, занимается торговлей овощами, фруктами и другими продуктами питания.

Следственное управление ФСБ подозревает Дрыманова в получении двух взяток — в крупном и особо крупном размере (пункт "в" части 5 и часть 6 статьи 290 УК РФ). Он арестован, находится в СИЗО.

Как сообщал ранее РИА Новости адвокат Александр Карабанов, Дрыманова задержали в рамках уголовного дела о подкупе офицеров Следственного комитета людьми так называемого "вора в законе" Шакро Молодого.

По нему уже осужден на 13 лет колонии строгого режима экс-глава управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, а ряд офицеров, в том числе бывший первый заместитель Дрыманова Денис Никандров, находятся под следствием.