Петросян рассказал, что у него "гора свалилась с плеч"

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян на фоне громкого бракоразводного процесса выложил в сеть ролик, в котором рассказал о том, что в настоящее время испытывает "полное расслабление" после многих месяцев напряженной работы.

"Такое ощущение, что гора с плеч свалилась, потому что закончились съемки "Юморины", где я снимал шесть номеров и, надо сказать, долго к ним готовился… А сейчас полное расслабление после многомесячного напряжения. Вот так устроена наша актерская жизнь", — сказал юморист в ролике, опубликованном на его странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Елена Степаненко обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества с супругом Евгением Петросяном. Согласно карточке дела, иск был зарегистрирован 4 июля. Там отмечается, что иск подан Степаненко. Представляющий интересы Петросяна адвокат Сергей Жорин сообщил РИА Новости, что защита подала встречный иск к Степаненко, в котором просит поделить имущество поровну. Рассмотрение дела назначено на 6 августа.