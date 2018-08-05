Взрыв элеватора в Иваново попал на видео

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Иваново начался снос зданий бывшего мукомольного комбината. Кадры взрыва элеватора были опубликованы местным порталом Ivanovonews.

После двух взрывов часть здания осталась на месте. В ответственной за демонтаж компании "Промстройвзрыв" рассматривают несколько вариантов сноса здания.

"К сожалению, бетон гнилой, и он оседает под собой. Не получилось то, что хотели, с первого раза, но такой вариант событий предполагался. <…> То, что осталось — высота позволяет разрабатывать гидромолотом. Либо добьем дополнительным взрывом. Посмотрим", — рассказал генеральный директор компании Виталий Губайдуллин.

По информации издания, на месте комбината планируются строительство жилого комплекса.