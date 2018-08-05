Электронные сигареты ведут к никотиновой зависимости, заявили в Минздраве

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Электронные сигареты приводят людей к никотиновой зависимости, более 80% тех, кто пытался бросить курить с их помощью, не смогли этого сделать, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

"У нас есть данные нашего центра профилактической медицины, которые говорят о том, что больше 80% тех, кто потребляет электронные сигареты, — это те, кто при помощи них не бросил курить", — сказал Салагай в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Опасным является то, что электронные сигареты сегодня являются источником вовлечения людей в никотиновую зависимость, добавил замминистра. "Внушительное количество людей начинают с электронных сигарет, а затем уже переходят или к двойному потреблению, или переходят на обычные табачные изделия", — уточнил Салагай.

Он отметил, что на текущий момент в мире недостаточно научных данных, которые бы говорили о том, что электронные сигареты менее вредные, чем обычные табачные изделия.