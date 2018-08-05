В МЧС прокомментировали сообщения в соцсетях о падении метеорита в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 авг — РИА Новости. Конкретных сообщений от жителей Ханты-Мансийского автономного округа в связи с полетом в небе над крупными городами региона неизвестного объекта, похожего на метеорит, не поступало, сообщили РИА Новости в воскресенье в окружном управлении МЧС.

Вечером в субботу пользователи социальных сетей из Сургута и Нефтеюганска публиковали видеозаписи с пролетающими по небу светящимися осколками. Жители высказывали различные предположения о природе этого явления, в том числе и популярные в таких случаях догадки о падении метеорита или частей космической ракеты.

Публикация от l2n (@l2n7221) 4 Авг 2018 в 12:59 PDT

"Особо конкретных сообщений не было, только такого уровня, что люди видели, будто что-то летело. Что именно — никто не знает", — рассказал представитель ведомства.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Нефтеюганска РИА Новости рассказали, что жители не обращались на линию с сообщениями о неизвестном объекте. В свою очередь, в ЕДДС Сургута от комментариев отказались.

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