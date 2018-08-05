Более 30 тысяч человек приняли участие в ночном велопараде в Москве

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Более 30 тысяч велосипедистов приняли участие в четвертом ночном велопараде, который состоялся 4 августа на Суворовской площади в Москве, сообщила пресс-служба Дептранса города.

"В субботу, 4 августа, в Москве прошёл четвёртый ночной велопарад. В позднем заезде приняли участие более 30 тысяч человек", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сбор участников начался в 22.00, а сам заезд стартовал в 23.00. Велосипедисты проехали дистанцию примерно в 20 километров с небольшой скоростью около 15 километров в час по центральным улицам до Болотной площади. "Велопарад – это не гонка, а мероприятие в поддержку велоинфраструктуры и безопасности на дорогах", — отмечается в сообщении.

Как сообщается, все велосипеды были оборудованы передним и задним фонарями. Участники велопарада приезжали как на обычных городских и горных велосипедах, так и на самодельных. Пассажиры могли провезти их бесплатно на всех направлениях пригородного транспорта с 23.00 3 августа до 23.00 5 августа.