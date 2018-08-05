Преподаватель ВШЭ рассказал о своем задержании в центре Москвы

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Преподаватель Высшей школы экономики Владимир Бродский рассказал РИА Новости, что полицейские задержали его без объяснения причин, общались с ним в агрессивной манере и заставили его раздеться.

Комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.

Ранее Бродский сообщил о своем задержании в Facebook.

"С самого начала со мной общались очень грубо, в угрожающей манере. Из троих мужчин, которые ко мне подошли только двое представились сотрудниками уголовного розыска, продемонстрировали удостоверения, а один все время держался в стороне, молчал и вообще выглядел третьим лицом, который к таким процедурам не имеет никакого отношения. Я смог запомнить фамилию только одного из них — прапорщик Топорец", — сказал Бродский.

Преподаватель добавил, что подошедшие к нему в очень агрессивной манере потребовали предъявить документы.

"Я, в принципе, понимаю, что требования могут быть законными, попросил пояснить причину, но никакого ответа не получил. Но решил, что лучше, наверное, во избежание каких-то конфликтных ситуаций удостоверение дать на проверку. Передал соответственно в руки прапорщику Топорцу, Он мне его не вернул, то есть изъял, откровенно говоря, и задал несколько вопросов: кто я, кем работаю, откуда и куда еду", — рассказал Бродский.

Он добавил, что все это время старался реагировать на происходящее спокойно, хотя сотрудники полиции оказывали на него давление и даже заставили раздеться.

"Далее Топорец потребовал, чтоб я снял обувь… В завершении всего Топорец с меня потребовал спустить нижнее белье, и некоторое время мне пришлось таком виде простоять. Я считаю очевидным насилием над личностью, унизительным совершенно опытом",- сказал собеседник агентства.

Бродский подчеркнул, что уже обратился в службу собственной безопасности и в прокуратуру.

"Я позвонил собственной безопасности на горячую линию, тоже рассказал историю… Я не понял, было ли зафиксировано моё обращение там, потому что связь быстро прервалась, и я не оставил свой контактный номер, ничего. Также вечером я написал заявление в Басманную прокуратуру, и в письменном виде тоже описал эту ситуацию. Естественно, я все это время в стрессе пробыл, самочувствие моё далеко до оптимального, всю ночь не спал", — заключил преподаватель.

Бродский работает в Высшей школе экономики с 2015 года: он менеджер по работе со студентами и выпускниками и преподаватель лицея ВШЭ.