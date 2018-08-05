В Москву доставили тела погибших в ЦАР российских журналистов

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Тела погибших в Центральноафриканской республике российских журналистов доставлены в Москву в ночь на воскресенье из Парижа, сообщил РИА Новости источник в аэропорту "Шереметьево".
По его словам, сопровождающие тела погибших люди не будут общаться со СМИ и проходить через основной терминал аэропорта, где их ждут журналисты. На место встречи рейса в терминал E прибыли также родные погибших и представители Центра управления расследованиями, по заданию которого журналисты поехали в Африку.
К моменту прибытия рейса у выхода для пассажиров собрались журналисты и съемочные группы телеканалов. Пассажиры рейса начали выходить спустя 20-30 минут после приземления борта.
За несколько минут до прилёта к выходу для пассажиров подошли две женщины, одна из которых была в траурном одеянии. Они продолжали сидели в одиночестве и не стали вступать в разговор с корреспондентом РИА Новости, сказав, что они не родственницы погибших.
Гибель журналистов
В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них были просроченные удостоверения различных СМИ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "убийство".
Как сообщил Центр управления расследованиями, они снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД России назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности в ЦАР частной военной компании, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.
Соавтор кинематографиста Расторгуева Сусанна Баранжиева сообщала РИА Новости, что следователи планируют передать тело режиссера семье во вторник после завершения следственных действий. Она добавила, что ясности с местом захоронения пока нет, но этот вопрос решится в ближайшее время.
Ситуация в ЦАР
Ранее МИД России опубликовал рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.