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Общество

Кадыров приехал на поминки убийцы полковника Буданова

Сюжет:
Суд над обвиняемым в убийстве Буданова (26)
(обновлено: 23:16 04.08.2018)
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© РИА НовостиПохороны Юсупа Темирханова в Гелдагане. 4 августа 2018Похороны Юсупа Темирханова в Гелдагане. 4 августа 2018
© РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о непричастности Юсупа Темирханова к убийству полковника Юрия Буданова.

Заседание суда по делу Юсупа Темерханова. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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В УФСИН рассказали, из-за чего умер убийца экс-полковника Буданова
В пятницу Темирханов умер в больнице, в которую был переведен из колонии из-за проблем со здоровьем. Его похоронили на кладбище в родовом селении Гелдаган.

"Есть веские доказательства непричастности Темирханова к убийству Буданова, об этом заявлял и его адвокат", — подчеркнул Кадыров, произнося речь на похоронах покойного. Глава республики добавил, что считает Темирханова жертвой.

Кроме того, Кадыров заявил, что намерен добиться пересмотра "несправедливого" приговора. При этом он подчеркнул необходимость объективного расследования любых дел в отношении жителей Чечни.
Кадыров также подчеркнул, что Темирханов умер своей смертью.

"Его никто не отравил и не убивал", — заявил он.

В Чечне смерть Темирханова вызвала широкий резонанс. На его похороны пришли тысячи жителей республики. На траурной церемонии также присутствовал отец убитой Будановым девушки Эльзы Кунгаевой — Виса, проживающий в Норвегии в семьей.

Дело Темирханова

Прошение осужденной Евгении Васильевой об условно-досрочном освобождении
© РИА Новости / Илья Питалев
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Громкие случаи освобождения по УДО в России в 2008-2015 годах
В 2011 году Темирханова обвинили в убийстве полковника Буданова и приговорили к 15 годам заключения.

По версии следствия, Темирханов восемь раз выстрелил в бывшего военного в центре Москвы.

Некоторые СМИ, ссылаясь на данные следствия, называли мотивом преступления "ненависть к социальной группе военнослужащих". Убийство стало одним из самых громких в современной истории России.

Во время Второй чеченской войны полковник Буданов возглавлял 160-й гвардейский танковый полк. В 2003 году его арестовали за убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Буданова лишили воинского звания, экс-полковник вышел на свободу через шесть лет.

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Общество
Комментарии
5 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Иван Алексеев
Сколько мирных жителей Чечни - Евреев, Русских, Украинцев, Армян - убили с 89 по 94 год в Чечне - детей, женщин, стариков. Грабили и убивали, выкидывали из домов. Где сидящие по тюрьмам десятки тысяч за эти преступления?
00:01
05.08.2018
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Александр Дьяковizolux
izolux, Буданов тоже вел себя честно, даже по горским понятиям, он убил убийцу своих солдат. Проблема только в том, что его русские же и осудили и он отсидел немало, а у вас есть только кровная месть. Рамзан взял на себя немалую ответственность, закрывая ее. Уважаю. Но смогут ли простить русские? Не знаю. Тут даже Путин не поможет, понять и призвать к тому чтоб забыть должен участник войны. И м.б. патриарх
00:08
05.08.2018
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