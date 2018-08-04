"Мы за Крым триста лет воевали": Сукачев объяснил несогласие с Макаревичем

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Гарик Сукачев в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал, почему не поддерживает позицию своего коллеги Андрея Макаревича по Крыму.

"Что поддерживать-то мне? Позицию Андрея Макаревича, что Крым не наш? Крым — наш. Мы за него триста лет воевали. Наши матросы, солдаты, мирные жители — миллионы людей положили за него свою жизнь", — заявил артист.

Сукачев напомнил, что во время Великой Отечественной войны за эту землю сражались не только русские, но "и украинцы, и узбеки, и татары, и так далее — это был Советский Союз".

При этом певец отметил, что хорошо знает Крым, поскольку снимал там кино.

"Все настроения я знал. И Севастополь был русский город, и вот такие транспаранты висели "Севастополь — русский город" — тогда, когда он был украинским", — добавил он.

Сукачев также добавил, что украинское правительство всегда шантажировало Россию тем, что не даст пользоваться черноморскими портами.

"Неужели нельзя было понять, что началось на Майдане? И булочки американские раздают — значит, через месяц там будет стоять натовский флот? Это что, нужно быть очень умным человеком?" — сказал он.

При этом музыкант считает, что Украину в будущем ничего хорошего не ждет.

"На Украине выросло общество. Детей воспитали — для них Бандера герой, для них эсэсовцы герои. Что мы можем сделать? Это пропаганда".

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года, после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя поддержали идею вхождения в состав Российской Федерации. В Кремле неоднократно заявляли, что воссоединение Крыма с Россией прошло в полном соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".