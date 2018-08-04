"По дороге домой тебе не поздоровится". Чем страшен кибербуллинг

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Александр Чернышев. Анонимные угрозы, оскорбления и унижения на глазах сотен пользователей — сегодня в Сети злопыхателям есть где развернуться. Страдают от этого чаще всего дети. Уверенные в полной безнаказанности, сверстники изводят своих жертв месяцами. Для интернет-преследований появились даже специальные термины — кибербуллинг, троллинг, моббинг. Как с этим бороться — в материале РИА Новости.

"Я всего лишь вела блог на YouTube — читала стихи собственного сочинения, пробовала вести видеодневник о своей жизни. Хотелось, чтобы люди смотрели, поэтому я делала репосты выпусков в соцсетях", — рассказывает корреспонденту РИА Новости Мария (имя изменено). Тогда ей было четырнадцать лет.

Однако вместо признания девушка получил шквал оскорблений. Они касались далеко не только творчества, но и внешности. Также в комментариях к постам пользователи размещали картинки интимного содержания.

"Сначала отзывы сыпались с незнакомых страниц. Хотя думаю, что авторы — люди из школы. А вот через несколько недель уже одноклассники не стесняясь писали гадости с собственных аккаунтов. Я заносила обидчиков в черный список, но они тут же создавали новые профили. В конце концов не выдержала нападок и рассказала все маме с папой", — признается Маша.

Взрослые подняли щекотливую тему на родительском собрании. Педагоги провели с детьми несколько бесед, объяснив, чем может обернуться травля. "От меня отстали. Окончив учебный год, я перешла в другую школу — сейчас все забылось. Правда, желание делиться своими талантами в интернете пропало надолго", — говорит девочка.

Нередко обидными высказываниями дело не ограничивается. Когда жертвы отвечают на оскорбления той же монетой, в ход идут угрозы. "Тебе не поздоровится, дрянь", — подобные сообщения во "ВКонтакте" стали присылать двум семиклассницам из рязанской школы.

"Сообщения приходили с незнакомых аккаунтов. Началось с оскорблений, девочки повелись на удочку — вступили в диалог. Грубили в ответ, мол, сам такой. Тогда посыпались угрозы. Тут они уже не на шутку испугались и пожаловались мне", — рассказывает РИА Новости завуч школы, в которой учились жертвы травли.

По ее словам, школьницы догадывались, что все это дело рук их одноклассниц. "В классе было две группы девочек, очень разных: две умницы-отличницы и пять трудных детей из не самых благополучных семей. Отличницы не особо рвались общаться с одноклассницами — разное воспитание, интересы. Тех, видимо, это задевало, и они решили наказать непохожих на себя сверстниц", — поясняет собеседница.

Кибербуллинг в личных сообщениях в социальной сети "ВКонтакте" Кибербуллинг в личных сообщениях в социальной сети "ВКонтакте"

Завуч обратилась в Центр защиты детей от интернет-угроз, чтобы выяснить, кто стоит за травлей подростков. "Сотрудники центра изучили активность подозреваемых в соцсетях, соотнесли информацию с аккаунтами, с которых девочкам поступали сообщения. Подозрения подтвердились — за угрозами стояли те самые одноклассницы", — вспоминает она.

Завуч пригласила обе стороны конфликта на беседу. Виновницы отпирались недолго. "Хотели просто припугнуть", — оправдывались они. "Даже извинились. Все стоят на учете — лишние проблемы им не нужны, поэтому сразу же успокоились", — рассказывает педагог.

История дошла и до родителей. "Правда, досталось только самим жертвам — одной девочке полностью отключили интернет, другой поставили фильтр сайтов, на которые она может заходить. Родители авторов угроз посчитали, что в поведении их детей нет ничего страшного: "Не убили же", — разводит руками собеседница.

"Борьба за сферы влияния"

Подростков нередко травят в Сети без видимой причины, только потому, что они не похожи на других, отмечает психолог-консультант Центра защиты детей от интернет-угроз (с использованием гранта президента России) Елена Иванова.

"Часто достается детям с психическими отклонениями, причем порой доводят до суицида. Многое идет из семьи: когда ребенок привык к насмешкам со стороны родственников, его легче задеть. Агрессоры это чувствуют и давят еще сильнее, радуясь успеху. Безнаказанность и возможность достать жертву где угодно — их главное преимущество", — разъясняет психолог.

С просьбами о помощи в центр по горячей линии или в соцсетях обращаются постоянно, только за последние семь месяцев 859 сигналов. Случаи самые разные — от частных ссор до массовых столкновений на просторах интернета.

Пост в школьной группе в социальной сети "ВКонтакте" Пост в школьной группе в социальной сети "ВКонтакте"

"Важно не дать конфликту перерасти из виртуального в реальный. Подростки могут избить сверстника не для того, чтобы причинить физическую боль, а с целью окончательно унизить. Поэтому происходящее обязательно снимают на камеру и потом выкладывают в группы, где пострадавшего знают. Это называется хеппислепинг", — комментирует РИА Новости генеральный директор Центра защиты детей от интернет-угроз Владимир Рогов.

Поэтому специалисты стараются действовать на опережение. "Не так давно к нам обратились встревоженные родители. В одной из школ намечалась массовая драка, подростки даже покупали биты. Конфликт вырос из перепалки двух парней и быстро набрал обороты: в ответ на угрозы в личных сообщениях восьмиклассник пообещал в группе во "ВКонтакте" выложить компромат на обидчика. Тогда отношения в комментариях принялись выяснять и все те, кто прочитал этот пост", — приводит пример Рогов.

"Говори место, во сколько и когда", — писал один из участников перепалки противнику. "Накроем чертей, доигрались", — вторил ему товарищ.

Изучив контент в социальных сетях, Рогов и его коллеги пришли к выводу, что конфликт назревает уже давно. В школе делили сферы влияния молодежные группировки: офники (футбольные хулиганы), анимешники (поклонники японских мультиков), вейперы (потребители электронных сигарет), поклонники арестантской идеологии А.У.Е. и геймеры.

"Мы вышли на зачинщиков и передали информацию о них школьным педагогам, которые провели с ними воспитательную работу. Кроме того, побеседовали с родителями и детьми, объяснив, как нужно вести себя в интернете и на что обращать внимание. После этого ситуация стабилизировалась", — резюмирует Рогов.

Перепалка в комментариях к посту в школьной группе в социальной сети "ВКонтакте" Перепалка в комментариях к посту в школьной группе в социальной сети "ВКонтакте"

В центр обращаются и сами затравленные дети. "С нами связалась девочка из Барнаула. Ей написал незнакомый ученик средней школы. На предложение "сыграть в доту" и интимные вопросы ("Когда ты хотела бы лишиться девственности?") школьница отреагировала отказом продолжать диалог. После этого собеседник долгое время угрожал ей и унижал", — вспоминает руководитель центра.

Позже выяснилось, что мальчик активно продвигал в Сети сатанинские идеи, распространял порнографические материалы, открыто матерился и страдал игровой зависимостью. "Мы передали данные о нем в комиссию по делам несовершеннолетних и школу. После этого травля прекратилась. Когда дети понимают, что их нецензурную брань видят взрослые, они быстро приходят в чувство", — подчеркивает собеседник.

"Лучшая защита — уверенность в себе"

Чтобы уберечь ребенка от виртуального насилия, родители не должны смотреть сквозь пальцы на изменения в его поведении — стоит сразу же обратить внимание на активность подростка в Сети, рекомендуют эксперты.

"Звоночки самые разные: без видимых причин ребенок перестает с вами общаться, нормально есть и спать, впадает в депрессию. В этом случае лучше всего доверительно поговорить. Кроме того, посмотреть, в каких группах он состоит, что и как комментирует, как выглядят его страницы в соцсетях. Возможно, нужно ограничить доступ к некоторым интернет-ресурсам", — советует психолог Елена Иванова.

Однако лучшая защита от кибербуллинга — уверенность в себе, считает она. "Важна опора в лице друзей и родителей, не забывайте хвалить ребенка за успехи, напоминать ему, как он для вас важен. Тогда он не будет болезненно воспринимать выпады в свою сторону, а таких не трогают. Полезно расширять круг общения подростка вне школы — в спортивных секциях и кружках. Но в тяжелых случаях лучше обратиться к специалисту", — добавляет психолог.

Юристы, в свою очередь, отмечают: привлечь к ответственности за кибербуллинг крайне сложно. "Подобные действия попадают под такие статьи Уголовного кодекса, как клевета, угроза убийством, доведение до самоубийства путем систематического унижения человеческого достоинства. Есть ответственность за оскорбление, предусмотренная Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Однако доказать вину конкретного человека крайне сложно — аккаунты, с которых поступают сообщения, часто регистрируют на третьих лиц. К тому же даже в самых тяжелых и доказанных случаях ответственность наступает не ранее шестнадцати лет ", — комментирует адвокат юридической фирмы "ЮСТ" Игорь Пастухов.

По его мнению, совершенствовать необходимо в первую очередь технологические способы борьбы с кибербуллингом — оперативно блокировать аккаунт, откуда идут нежелательные сообщения. "Здесь главное — соблюсти баланс интересов. Полное упрощение этой процедуры приведет к тому, что инструментом блокировки начнут злоупотреблять в других незаконных целях", — резюмирует юрист.