МЧС предупредило москвичей о жаре в субботу

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Московский главк МЧС предупреждает о жаре до 29 градусов и грозе с порывами ветра до 15 метров в секунду в субботу, 4 августа.

"По прогнозу синоптиков Росгидромета 4 августа 2018 года на территории города Москвы прогнозируется температура воздуха ночью, с 3 августа на 4 августа, 16…18 градусов, в центре города — 19…21 градус, днем 4 августа — 27…29 градусов… Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр продлил на субботу "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства.