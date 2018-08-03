Путин подписал закон об обязанностях больных туберкулезом

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий требования к больным туберкулезом соблюдать санитарно-противоэпидемический режим и проходить обследования, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки в закон "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" были внесены на рассмотрение Госдумы в 2014 году парламентом Башкирии.

Документом предлагается обязать лиц с подозрением на туберкулез проходить по назначению врача медобследование и профилактические мероприятия, в том числе принимать лекарства. Такие лица также обязаны находиться под наблюдением в медицинской противотуберкулезной организации и соблюдать периодичность осмотров.

При этом, согласно закону, лица, больные туберкулезом, обязаны проходить лечение, назначенное врачом, соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их временной нетрудоспособности, а также соблюдать правила поведения пациентов в медицинских противотуберкулезных организациях во время лечения.