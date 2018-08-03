Минтруд займется улучшением качества содержания заключенных-инвалидов

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Нормативная база для обеспечения надлежащих условий содержания заключенных с инвалидностью в России в целом сформирована, необходимо в безусловном порядке ее исполнять, заявил РИА Новости замминистра труда и соцзащиты Григорий Лекарев.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила за совершенствование жилищно-бытовых условий заключенных-инвалидов в рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года. Об этом сообщается в докладе, подготовленном для отчета о выполнении Россией обязательств по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

"Мы работаем совместно с Минюстом и ФСИНом. Выпустили специальные приказы о порядке содержания заключенных из числа инвалидов и о том, чтобы были созданы условия для их освидетельствования и переосвидетельствования в учреждениях МСЭ. Там прописано, какие должны учитываться особенности содержания в исправительных учреждениях лиц с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата (колясочников)", — рассказал Лекарев, отметив, что для заключенных с инвалидностью особенно важны условия содержания. Он также пояснил, что речь идет о двух приказах, которые Минюст выпустил по согласованию с Минтрудом.

"Конечно, проблемы остаются, но наличие нормативных актов устанавливает уже обязанность повышать уровень доступности для тех, кто отбывает наказание. Все основные вещи прописаны в этих актах, вопрос в том, чтобы мобилизовать ресурсы и это все выполнять", — заявил Лекарев.

"Эта система должна быть более гуманной, она должна становиться более обращенной к человеку, способствовать законопослушному поведению, разрыву связей криминального характера. И, безусловно, инвалиды должны содержаться в достойных условиях. Мы по этим приказам должны продвинуться, создавая реальные условия", — резюмировал он.

По данным Минтруда, изменение условий содержания заключенных-инвалидов предусмотрено приказом Минюста России от 02.10.2015 № 233 "Об утверждении порядка и сроков направления на освидетельствование и переосвидетельствование осужденных, являющихся инвалидами и находящихся в исправительных учреждениях…", а также приказом Минюста России от 22.09.2015 N 222 "Об утверждении порядка обеспечения условий для проведения реабилитационных мероприятий, пользования техническими средствами реабилитации и услугами, предусмотренными индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида в отношении осужденных, являющихся инвалидами и находящихся в исправительных учреждениях".