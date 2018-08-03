Патрушев рассказал о росте числа мигрантских анклавов в Центральной России

ОРЕЛ, 3 авг – РИА Новости. Число моноэтнических поселений в Центральном федеральном округе растет, это тревожная тенденция, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Не может не тревожить тенденция образования и развития в округе моноэтнических поселений", — сказал Патрушев в пятницу в Орле на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО.

"К сожалению, подобное является следствием попустительства, а порой злоупотреблений и коррупции соответствующих должностных лиц, включая сотрудников органов внутренних дел", — сказал Патрушев.

Что касается конкретных случаев формирования моноэтнических анклавов, то, по словам Патрушева, "такие примеры есть в Тульской, Орловской, Тверской областях".

Кроме того, в подразделениях по вопросам миграции существующие кадровые и материально-технические проблемы негативно отражаются на эффективности их деятельности, снижают мотивацию работы, отметил секретарь СБ.

По словам Патрушева, в Брянской области отмечается дефицит квалифицированных специалистов, а в Липецкой и Тверской областях из-за нехватки мобильных комплексов автоматизированной дактилоскопической информационно-поисковой системы "Папилон" затруднено установление иностранных граждан, не имеющих документов.