В Госдуме поддержали предложения МВД усложнить экзамен на права

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Предложения МВД РФ по усложнению экзамена на водительские права заслуживают поддержки, так как нововведения направлены не только на проверку навыков вождения на участках реальных дорог, но и на упрощение жизни автомобилистов, считает член комитета по транспорту и строительству Сергей Бидонько.

Как сообщило в четверг МВД РФ, разработан законопроект об усложнении экзамена на водительские права путем объединения "площадки" и "города" в одну практическую часть. Проект также предполагает обязательную фиксацию теоретического экзамена на аудио и видео и снятие запрета на езду ученика на автомагистралях.

"Главным ужесточающим элементом нового экзамена должно стать объединение "города" и "площадки" в один экзамен. Это положение документа стоит поддержать, так как проверку навыков управления кандидатом в водители теперь планируется проводить на участках реальных дорог", — написал Бидонько в своем Facebook.

По его мнению, проект постановления хоть и вводит ряд ужесточений, но во многом упростит жизнь автомобилистам. "Например, сдавать экзамены на права можно будет в любом регионе независимо от прописки", — добавил депутат.

Он также пояснил, что документ конкретизирует минимальные и максимальные сроки проведения повторных экзаменов для тех, кто не сдал в первый раз. Теперь проведение повторного теоретического экзамена будет возможно не ранее чем через 7 и не позднее 30 календарных дней, а повторного практического экзамена − не ранее чем через 7 и не позднее 60 календарных дней со дня проведения предыдущего соответствующего экзамена. В настоящее время максимальные сроки назначения повторных экзаменов не установлены.

"Поддерживаю и положение о том, что минимальный возраст для учеников автошкол, желающих открыть категорию М и А1 (мопеды и легкие мотоциклы соответственно), должен теперь составить 15 лет, категории В и С – 16 лет. На мотоциклетную А можно будет начать учиться в 17 лет, а для подготовки к экзаменам на вождение автобуса ученику должно исполниться 20 лет", — написал парламентарий.