В Калининградской области планируют создать центр санавиации

КАЛИНИНГРАД, 3 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Скол" планирует создать в Калининградской области центр санитарной авиации, сообщила пресс-служба Корпорации развития Калининградской области.

"Сейчас уже можно сказать о том, что АК "Скол" становится резидентом Калининградской Особой экономической зоны и приступает к реализации проекта по созданию центра санавиации. Впоследствии авиаперевозчик готов предложить жителям региона услуги по организации перевозок на самолетах малого класса (Cessna, DHC-6) в города Польши, Прибалтийские страны. Условия, рынок для этого есть", — сказал заместитель гендиректора Корпорации Олег Скворцов, слова которого приводит пресс-служба.

Корпорация развития региона организовала визит в регион гендиректора авиакомпании "Скол" Сергея Шилова и показала несколько участков для размещения вертолетодрома и соответствующей инфраструктуры. Потенциальный инвестор заинтересовался площадкой, расположенной у аэропорта "Храброво".

"Инвестор намерен создавать свой вертодром, перебазировать авиатехнику в область, создать заправочный комплекс. Наш участок в 200 гектаров для этого оптимально подходит. Будем подбирать и другие, решение еще не принято. Сам проект предполагает создание сети вертолетных площадок в муниципалитетах и возле ключевых медицинских учреждений: кардиоцентр, областная клиническая больница", — добавил Скворцов.

Он отметил, что заинтересованность в этом у министерства здравоохранения региона и медицинских учреждений есть. Такой сервис необходим, прежде всего, для доставки больных с востока области. Руководству авиакомпании сейчас предстоит провести переговоры с региональным министерством здравоохранения о возможности включения проекта в соответствующую федеральную программу.

Авиакомпания "Скол" была создана в 2000 году в городе Сургуте. Компания осуществляет вертолетные работы на территории Восточной и Западной Сибири, а также за рубежом. Летом 2007 года специалисты были задействованы при тушении крупных пожаров в Греции.