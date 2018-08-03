Мутко возглавил комиссию по казачеству

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Виталия Мутко председателем комиссии по казачеству, следует из соответствующего распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Включить в состав комиссии… Мутко В. Л. — заместитель председателя правительства Российской Федерации (председатель комиссии)", — говорится в документе.

Также в состав комиссии вошли первый зампредседателя комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин и директор департамента Минкультуры Андрей Малышев.

Председатель комиссии Игорь Баринов останется в ней, но станет заместителем Мутко. Из состава комиссии исключили заместителей министра культуры Александра Журавского и Татьяну Синюгину и заместителя главы Минюста Максима Травникова.