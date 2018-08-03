В России обещают усилить меры борьбы с ожирением

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Медики в регионах России в последние несколько лет усилили бдительность в отношении роста числа пациентов с ожирением, однако этот показатель продолжает стремительно набирать в весе, и врачи обещают приложить дополнительные усилия в борьбе с лишними килограммами пациентов.

Каждый шестнадцатый

Врач-эндокринолог Екатерина Шереметьева ранее рассказала РИА Новости, что российские показатели заболеваемости ожирением почти приблизились к американским. Доля жителей России с диагнозом "ожирение" с 2016 по 2017 год выросла на 6% и составила 1,3% населения (1,9 миллиона человек). Среди детей и подростков до 18 лет в целом по России рост числа страдающих ожирением составил в конце 2017 года 5,3% — это почти 451 тысяча детей. По данным Росздравнадзора, всего за последние пять лет доля россиян, страдающих ожирением, выросла на 30%.

"Учет случаев ожирения как нозологии производится согласно статистическим данным, предоставляемым медицинскими организациями. Согласно итогам работы за 2017 год, в Алтайском крае зарегистрировано среди лиц старше 18 лет 117 599 (случаев ожирения), из них 17 600 впервые, то есть ожирением страдает каждый 16-й житель нашего региона, или 6,2%. По данным диспансеризации взрослого населения, избыточную массу тела или анормальную прибавку в весе имеют 23%…", — рассказала РИА Новости врио министра здравоохранения Алтайского края Вера Ушанова.

По ее словам, факторы развития ожирения многообразны, наиболее частыми из них считаются особенности поведения: переедание, снижение двигательной активности, генетическая предрасположенность, патология эндокринной системы.

Мировые тенденции

По данным регионального минздрава, алтайские врачи плотно занимаются решением этой проблемы последние четыре года. В регионе действует программа "Алтайские продукты + 100 к здоровью", чиновники занимаются информированием населения и пропагандой принципов здорового питания. В ведомстве добавили, что в крае развивается производство продуктов с низким содержанием соли, простых сахаров, продуктов, не содержащих трансжирных кислот.

"Рост числа людей с ожирением отмечается во всем мире, в том числе и в Кабардино-Балкарии. Причина, как и везде, связана с малоподвижным образом жизни, избыточным употреблением пищи, богатой углеводами и т.д. Вместе с тем доля населения с превышением индекса массы тела в КБР не выше общероссийского показателя", — сообщили РИА Новости в минздраве Кабардино-Балкарской республики.

"Резкий рост показателя в КБР по сравнению с прошлым годом связан с изменением формы статистического учета и повышением в ходе диспансеризации выявляемости и регистрации ожирения как фактора риска развития целого ряда социально значимых заболеваний: гипертонии, инсульта, инфаркта, диабета 2 типа, онкологических заболеваний. Соответственно, у людей, долгое время сохраняющих избыточный вес, чаще всего развиваются хронические заболевания", — пояснили в республиканском минздраве.

В ведомстве добавили, что чиновники проводят пропаганду здорового образа жизни, в работу по информированию населения отдельным пунктом будет включена профилактика ожирения.

Формирование культуры здоровья

"За последние три года по итогам проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения региона и результатам обследования в центрах здоровья для взрослого и детского населения (2015-2017 годы) в структуре факторов риска развития неинфекционных заболеваний у взрослых избыточная масса тела занимает 2-е место, ожирение – 4-е место, у детей — 1-е и 7-е место соответственно", — сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Курганской области.

Как считают в департаменте, решением проблемы является формирование культуры здоровья у населения, которое включает популяризацию здорового образа жизни, в том числе здорового питания. Индивидуальная профилактика ожирения включает консультирование населения у специалистов медицинских организаций, прохождение первого этапа диспансеризации и посещение центра здоровья для выявления и коррекции факторов рисков неинфекционных заболеваний.

В ведомстве добавили, что в Курганской области работают шесть центров здоровья: два для детей и четыре для взрослых. Центры созданы для того, чтобы обратить внимание граждан на проблемы сохранения здоровья, выявления факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний и их коррекции. Обратиться в центр может любой житель региона с полисом и паспортом. Кроме того, в области организованы и работают школы здоровья, в том числе "Школа здорового образа жизни", "Школа правильного питания", "Школа для людей с избыточной массой тела", организованы бесплатные консультации в кабинетах медицинской профилактики.