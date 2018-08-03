В Новосибирском зоопарке кошка "усыновила" енотов

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Домашняя кошка стала матерью и кормилицей для двух маленьких енотов в Новосибирском зоопарке, родная мать которых не может этого делать по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба зоопарка.
По данным специалистов, еноты хорошо размножаются в условиях зоопарков, и самки обычно успешно выкармливают потомство. Случаи искусственного вскармливания крайне редки. Но самка, родившая малышей в июле, не смогла их кормить по состоянию здоровья.
В зоопарке отмечают, что к своим родным и приёмным детям белая кошка относится одинаково.
"Она не только кормит малышей. Она их умывает, согревает своим теплом. Она действительно стала им настоящей мамой" — рассказали в зоопарке.