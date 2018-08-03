В Новосибирском зоопарке кошка "усыновила" енотов

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Домашняя кошка стала матерью и кормилицей для двух маленьких енотов в Новосибирском зоопарке, родная мать которых не может этого делать по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба зоопарка.

Публикация от Новосибирский Зоопарк (@nskzoo) 2 Авг 2018 в 3:42 PDT

По данным специалистов, еноты хорошо размножаются в условиях зоопарков, и самки обычно успешно выкармливают потомство. Случаи искусственного вскармливания крайне редки. Но самка, родившая малышей в июле, не смогла их кормить по состоянию здоровья.

"Решено было прибегнуть к помощи кормилицы. Ей стала домашняя кошка, живущая в зоопарке… В прошлом году она выкормила двух детенышей каракала. Сейчас у кошки снова котята. Когда ей принесли двух крохотных енотов, она приняла их почти мгновенно: посмотрела, обнюхала и через несколько секунд они уже сосали молоко", — говорится в сообщении.

В зоопарке отмечают, что к своим родным и приёмным детям белая кошка относится одинаково.

"Она не только кормит малышей. Она их умывает, согревает своим теплом. Она действительно стала им настоящей мамой" — рассказали в зоопарке.