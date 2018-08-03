Приморский вуз запустил магистратуру по праву кибербезопасности

ВЛАДИВОСТОК, 3 авг — РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет открывает первую в России магистратуру по праву кибербезопасности, для чтения лекций приглашены профессора центра киберправа корейского университета, сообщает пресс-служба вуза.

"Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) открывает первую в России магистратуру по праву кибербезопасности. Англоязычная программа Cyber Security Law реализуется в Юридической школе в рамках направления "Юриспруденция". Для поступления в 2018 году выделено 20 бюджетных мест", — говорится в сообщении.

Читать лекции приглашены сотрудники следственных органов, профессора центра киберправа Университета Корё (Республика Корея), эксперты Школы цифровой экономики ДВФУ и Центра Национальной технологической инициативы по нейротехнологиям и VR/AR.

Как сообщил руководитель программы, заместитель директора Юридической школы ДВФУ Роман Дремлюга, специально для запуска новой магистратуры разработаны курсы, на которых студенты будут изучать правовые и этические проблемы использования искусственного интеллекта, VR/AR, регулирование глобального информационного пространства и криптовалют, противодействие киберпреступности и кибертерроризму.

"Выпускники новой программы смогут оказывать юридическое сопровождение компаний, которые разрабатывают, внедряют и используют новейшие технологии искусственного интеллекта, Big Data, виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), блокчейна, а также просчитывать правовые риски при создании стартапов на основе этих технологий", — сообщили в пресс-службе.