Пить белое вино в жару полезнее, чем красное, рассказали в Минздраве

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Белое вино, разбавленное водой, утоляет жажду и не наносит серьезного вреда здоровью человека во время жары в отличие от красного, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн, но при этом эксперты-медики напоминают, что при употреблении алкоголя необходимо знать меру.

"Белое пополам с водой будет очень здорово. Но обязательно разводить водой, потому что если пить вино, то человек захмелеет, на жаре это нехорошо, и он жажду не утолит. А вот разведенное водой вино, как это делали древние греки, тогда это утоляет жажду и наносит меньше вреда", — рассказал РИА Новости Брюн.

Красное вино тяжелее, так как в нем больше красителей. Белое вино делают из чистого сока, "а красное вино вместе со шкурками, с косточками от винограда, то есть там все вместе. И оно, конечно, получается тяжелее", — пояснил Брюн.

Кроме того, в красных винах, по словам эксперта, больше сахаров, танинов, флавоноидов, "целый перечень веществ, которых в красном вине больше, а раз больше, значит нагрузка на печень выше".

В свою очередь, кардиолог Евгений Осипов, рассказал РИА Новости, что в любом случае спиртные напитки в жару не полезны.

"В вине нужно быть в любую погоду довольно ограниченным. Если мы говорим о дневной дозе, а это считается около 50 граммов вина, то белое оно или красное, вряд ли вызовет значительное обезвоживание", — отметил Осипов.

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