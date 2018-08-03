Российские показатели заболеваемости ожирением приближаются к американским

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские показатели заболеваемости ожирением почти приблизились к американским, за пять лет число людей с лишним весом увеличилось в РФ на 30%. Последние мировые исследования говорят о том, что ожирение является причиной 12 видов рака, данной проблемой обеспокоены в Минздраве России, в ведомстве принимают меры для решения этого вопроса.

Доля жителей России с диагнозом "ожирение" с 2016 по 2017 год выросла на 6% и составила 1,3% населения (1,9 миллиона человек). Среди детей и подростков до 18 лет в целом по России рост числа страдающих ожирением составил в конце 2017 года 5,3% — это почти 451 тысяча детей. Всего за последние пять лет доля россиян, страдающих ожирением, стремительно выросла на 30%, сообщается на сайте Росздравнадзора.

"Мы почти приблизились (к американским показателям по ожирению). И у нас ожирение между мужчинами и женщинами, практически сравнялось, к сожалению. Раньше женщин было больше с ожирением, а сейчас почти равное количество", — рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Екатерина Шереметьева.

Переедание — главная причина

Причинами увеличения количества людей, страдающих ожирением, эндокринолог называет переедание, прием лекарственных препаратов, депрессии, нарушение психологического статуса человека. "Например, какая-то проблема в семье, на работе, накануне предменструального синдрома женщины больше кушают, при каких-то хронических заболеваниях, люди больше нервничают и переедают", — пояснила Шереметьева.

Кроме того, прибавка в весе может происходить из-за некоторых заболеваний эндокринной системы, например, при синдроме поликистозных яичников или при заболеваниях щитовидной железы, отметила эндокринолог.

"Ожирение может быть первичное и вторичное. Первичное – это вследствие питания, вторичное – например, вследствие приема гормональных препаратов", — уточнила Шереметьева.

Ожирение – причина онкологии

Последние мировые исследования подтверждают взаимосвязь образа жизни людей, включая их рацион, вес и физическую активность и уровень онкологической заболеваемости, согласно им ожирение является причиной развития 12 видов рака, сообщается на сайте Росздравнадзора.

Проблеме ожирения уделяют существенное внимание в Министерстве здравоохранения России. Так в 2016 году Минздрав утвердил рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания.

А федеральный проект "Формирование здорового образа жизни" разработан с целью на всех уровнях информировать граждан о принципах правильного питания, важности регулярной физической нагрузки, отказа от вредных привычек, и главное — формирования ответственности за свое собственное здоровье и здоровье окружающих, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минздрава.

Диета – путь в никуда

Для того, чтобы избавиться от лишнего веса, по словам врача-эндокринолога, в первую очередь, необходимо сбалансированное рациональное питание. "Диета – это путь в никуда, поэтому только сбалансированность питания, обсуждение правильных физических нагрузок, а не "умри в спортзале на тренажере", и, соответственно, если есть какая-то сопутствующая патология, то тогда решение вопроса по поводу проблем со здоровьем", — сказала Шереметьева.

А вот лекарственные препараты для похудения, которые сейчас широко рекламируют, по словам специалиста, влияют только на степень аппетита у человека, но при этом не заставляют человека худеть, поэтому сбросить вес только с их помощью практически невозможно.