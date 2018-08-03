МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Более трети (39%) россиян считают, что вегетарианство наносит вред здоровью, причем эту точку зрения чаще разделяет молодежь, вдвое меньше жителей страны называют такой режим питания полезным, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"О том, что вегетарианство вредит здоровью, сказали 39% респондентов. Чаще остальных об этом говорят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (50%). Однако каждый пятый (20%) полагает, что такой образ жизни полезен для здоровья", — говорится в материалах исследования ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Еще четверть (27%) участников опроса склонны считать, что вегетарианство не оказывает никакого влияния на организм.

Среди сторонников доминирует мнение, что в таком рационе больше витаминов и благодаря такому образу жизни организм очищается, об этом упоминают 34% тех, кто считает вегетарианство полезным. Реже они ссылаются на легкость такой пищи (15%), отсутствие холестерина (14%) и вредных добавок (12%).

А вот те, кто полагает, что вегетарианство пагубно влияет на здоровье, в первую очередь аргументируют свою точку зрения тем, что мясо содержит витамины и полезные вещества, которых недостаточно в растительной пище — об этом сказали 33% респондентов. Еще одним аргументом критиков вегетарианства стала потребность организма в животном белке — эту причину назвали 28%. Кроме того, 13% опрошенных, считающих вегетарианство вредным, обращают внимание на то, что рацион должен быть сбалансирован.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 31 июля 2018 года среди 1 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.