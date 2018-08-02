Кондиционерами в московском метро оборудованы 40% поездов

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Сорок процентов поездов московского метро оборудованы кондиционерами, которые проходят проверку в депо перед выходом состава на линию, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки в четверг.

"С жаркой погодой помогают бороться кондиционеры, установленные почти в 40% подвижного состава московского метро. Это более 2000 вагонов серий "Москва", "Ока" и "Русич" последней модификации", — рассказал собеседник агентства.

Климатическими установками оборудован парк новых вагонов, которые курсируют на Кольцевой, Калининской, Серпуховско-Тимирязевской (100%), Таганско-Краснопресненской (50%), Арбатско-Покровской (40%), Бутовской (36%), Филёвской (23%), Калужско-Рижской (14%) линиях.

"Все системы кондиционирования в вагонах Московского метрополитена перевели на летний режим работы еще в конце весны. При каждом заходе составов в депо кондиционеры проходят обязательную проверку. Работники метрополитена проверяют их работу в различных режимах и по регламенту производят замену фильтрующих элементов", — заключили в пресс-службе.

Жаркая погода в Москве и центральной России установилась в четверг. Метеорологи предупредили, что температура может перевалить за 30-градусную отметку. В столичном метеобюро отметили, что небольшое похолодание и дожди придут в выходные — днем 4 августа температура воздуха составит около 27-29 градусов. В воскресенье дождь усилится, ночью температура понизится до 13-18 градусов, а днем составит 23-25 градусов.

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