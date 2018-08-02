Более 200 сотрудников МЧС дежурят во время жары в Москве

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Более 200 сотрудников МЧС, а также 42 пожарно-спасательных формирования дежурят ежедневно в Москве во время жары, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства.

Ранее сообщалось, что жара в Москве в четверг может перевалить за 30-градусную отметку. В столичном метеобюро отметили, что небольшое похолодание и дожди придут в выходные: днем в субботу температура воздуха составит около +27-29 градусов. В воскресенье дождь усилится, ночью температура понизится до +13-18 градусов, а днем составит +23-25 градусов.

"На территории столицы в связи с жаркой погодой ежедневное дежурство осуществляют свыше 200 сотрудников МЧС и 20 судов ГИМС, а также 42 пожарно-спасательных формирования для надзора на водных объектах", — сказал собеседник агентства.

По его словам, каждый пожарно-спасательный автомобиль в Москве оборудован первичными средствами спасения на воде, а пожарные обучены способам оказания помощи, терпящим бедствие. Кроме этого, в выходные около 350 сотрудников столичного управления МЧС и добровольцев будут патрулировать лесопарковые зоны.

"Отдыхающим разъясняют правила пожарной безопасности, последствия разжигания костров, а также напоминают, что на территории города Москвы приготовление шашлыков разрешено только в специально оборудованных местах", — сказал собеседник агентства.

Также в Москве находится в готовности группировка сил и средств в количестве порядка 1,5 тысячи человек и более 400 единиц пожарно-спасательной техники, 16 единиц поливомоечной техники находятся на боевом дежурстве в Троицком и Новомосковском административных округов. К реагированию на возможные происшествия находится 650 единиц поливомоечной техники, уточнил представитель МЧС.